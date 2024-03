Rufisque / Projet "À Égalité" : 30 acteurs territoriaux de la région de Dakar capacités sur les fonds et revenus du secteur extractif.

Quelques 30 acteurs territoriaux de la région de Dakar ont bénéficié ce matin d'un renforcement de capacité sur les fonds et les revenus du secteur extractif dans le cadre de la mise en œuvre du projet "À Égalité" piloté par le Forum Civil. Ibrahima Ndao, chargé de projet au Forum Civil, annonce : "nous sommes ici dans le cadre de la mise en œuvre du projet "À Égalité", phase 2. Aujourd'hui, nous avons abordé plusieurs questions relatives aux fonds et revenus du secteur extractif. Toute la journée on a discuté du suivi des fonds et revenus actuels et futur dudit secteur", a-t-il déclaré.



Il s'exprimait lors d'un atelier de renforcement de capacité des acteurs territoriaux sur les fonds et revenus du secteur extractif tenu ce matin à Rufisque en présence du représentant du maire de la commune de Rufisque Est.



Lors de cette rencontre, Inrahima Ndao a apporté des éléments de réponse sur une meilleure répartition de ces fonds et revenus qui sont destinés aux populations, notamment pour l'entreprenariat féminin.