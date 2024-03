Rufisque / Présidentielle 2024 : "Les Sénégalais sont d'une maturité civique et politique exemplaires et il faut donc saluer la bonne tenue de ce scrutin", (Ismaïla Madior Fall)

Le ministre directeur de cabinet du président de la république, Ismaïla Madior Fall est venu s’acquitter de son droit civique ce Dimanche 24 Mars au centre Merina 1 à Rufisque. Après son vote, il a salué le fonctionnement du vote qui se déroule normalement à ses yeux à Rufisque comme sur toute l'étendue du territoire. "L'impression évidemment, c'est une impression de satisfaction citoyenne et personnelle parce que je constate que le scrutin se déroule dans de très bonnes conditions. La logistique électorale est là. Les conditions de tenue de l'élection sont correctes. Les citoyens sont disciplinés. Ils sont en file et accomplissent leur devoir civique", a-t-il réagi devant la presse. En outre, l'ancien garde des sceaux a également, estimé que les Sénégalais sont d'une maturité civique et politique exemplaires et il faut donc saluer la bonne tenue de ce scrutin.