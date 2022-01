Rufisque Ouest / Locales 2022 : le fief du maire sortant, Alioune Mar « vote » Souleymane Ndoye.

C’est toujours dans le déroulement de sa campagne électorale pour la conquête de la mairie de la commune de Rufisque-Ouest que le candidat Souleymane Ndoye s’est rendu dans le quartier Diokoul Kaw pour une visite de proximité.



En effet, c’est dans des conditions climatiques éprouvantes que les partisans de la coalition Benno Bokk Yakaar, section Diokoul, ont accueilli triomphalement la tête de liste majoritaire de la coalition. C’est sous la houlette de leur leader, par ailleurs tête de liste proportionnelle, Gorgui Ndiaye que Diokoul Kaw, fief du maire sortant et candidat à sa propre succession, Alioune Mar, s'est mobilisé pour communier, malgré la forte canicule, avec celui qu’il considère comme l’homme politique le plus présent dans leur localité.



D’après de nombreux témoignages recueillis, ils estiment que Souleymane Ndoye serait la personne idéale pour apporter du changement dans cette agglomération. Notables, chefs de famille et jeunes ont unanimement rappelé la participation importante du candidat Souleymane Ndoye dans leur projet « Diokoul sans sable » et ses nombreux investissements dans le social. « L’espoir est permis », dira Souleymane Ndoye pour apprécier cette forte mobilisation de son comité électoral de Diokoul Kaw. Il a dans la foulée annoncé un don de 10 tonnes de ciment pour la poursuite de leur projet de pavage.



En contrepartie, le comité s’engage à offrir une victoire éclatante et sans équivoque au président sortant du Conseil départemental de Rufisque, au soir du 23 janvier 2022.