Rufisque Ouest / Législatives 2022 : près de 700 jeunes déferlent dans les rues en soutien aux candidats de BBY.

La coalition BBY de la commune de l'Ouest a sillonné les différents quartiers de ladite localité pour sensibliser les jeunes sur les enjeux des législatives. En caravane, les jeunes de Benno ont échangé avec les populations et distribué des flyers qui retracent les réalisations du chef de l'État Macky Sall.



"On a parlé aux jeunes et ils ont été très réceptifs. Nous les jeunes de Benno Bokk Yakaar, travaillons dans l'unité car tous les leaders ont envoyé leurs jeunes. Nous sommes tous derrière le candidat Souleymane Ndoye qui est investi sur la liste nationale de notre coalition. C'est un homme qui a tout fait pour les Rufisquois. C'est dans cette optique qu'on est là, derrière lui, pour assurer la victoire de BBY au soir du 31 juillet 2022", ont annoncé ces mêmes jeunes.



Abdou Karim Mbengue du Parti socialiste, membre de la coalition de la mouvance présidentielle, assure déjà la victoire de Benno Bokk Yakaar. "Je suis confiant de notre victoire. Cette unité qui caractérise notre coalition me réconforte et me rassure. On va dépasser même les 60% pour atteindre les 90%", a-t-il ajouté.



La caravane organisée ce mardi a vu la participation du Maire de la commune de l'Ouest, Alioune Fall Mar venu en renfort à Benno Bokk Yakaar...