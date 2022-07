Rufisque-Keur Massar / Appui aux commerçants : Zahra I. T. Diop remet des financements d'un montant de 200 millions.

Après les départements de Pikine et de Guédiawaye, c’est au tour des départements de Rufisque et de Keur Massar de bénéficier d’un financement ce vendredi 1er juillet 2022, dans le cadre de la tournée régionale de remise symbolique de financements aux commerçants en activité dans les différents marchés de la région de Dakar.



À Rufisque, une somme de 100 millions de Francs CFA est mise à la disposition des commerçants, répartie entre les 16 marchés du département et à Keur Massar, c'est également une somme de 100 millions de Francs CFA répartie entre les 17 marchés du département.



Venue présider les cérémonies, la ministre de la Microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire (Madame Zahra Iyane Thiam), estime que « l’accès à des sources de financement diversifiées, en interne comme en externe, pour les institutions de microfinance, demeure un impératif nécessaire pour amoindrir les difficultés des TPME/PME, comme les vôtres, à bénéficier de crédit et contribuer positivement à la croissance du pays... »



Pour rappel, ces financements entrent dans le cadre de la politique d’inclusion financière et sociale du Président Sall aux acteurs de l’ESS, d’une enveloppe initiale d’un Milliard de Francs CFA, pour la mise en œuvre de cet ambitieux programme.