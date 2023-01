Rufisque Est / Vente des cartes de l’APR : Ismaïla Madior Fall et Albé Ndoye mobilisent leurs bases et se projettent vers 2024.

Dans le cadre de ses activités, l’Alliance pour la République de la commune de Rufisque Est a tenu une Assemblée Générale ce 5 janvier à Rufisque. Les leaders dudit parti dirigé par le Pr Ismaïla Madior Fall et leurs partisans ont plébiscité la candidature du chef de l’État pour un deuxième quinquennat, après celui de sept ans. Albé Ndoye, l’ancien maire de la commune de l’Est, a salué l’engagement des militants qui ont rempli la salle où s’est tenue cette rencontre. « C’est une assemblée générale pour préparer la vente des cartes car on va vers des élections très importantes. C’est normal qu’on sache combien on est. Rien que dans la commune de l’Est on va mettre à notre disposition 9.500 ou 10.000 cartes. On doit avoir 10.000 adhérents fiables qui vont voter pour nous lors des élections de 2024… », a-t-il laissé entendre. « Mais avant cela, lors de cette assemblée générale, on va investir notre candidat qui est le chef de l’État Macky Sall… », a jouté Albé Ndoye. Des propos appuyés par le Pr Ismaïla Madior Fall : « La vente des cartes est très importante. Mais on va d’abord mettre en place les comités. On doit avoir trois cent comités de 50 personnes. Ce qui fera plus de 15.000 électeurs. Lors des locales, Albé Ndoye et moi, on avait plus de 15.000 voix. On ne nous demande de vendre que 9 500 cartes… On peut donc le faire », a lancé Ismaïla Madior Fall.