Rufisque /Effondrement d’un bâtiment à la cité SIPRES : Les causes du drame connues !

On en sait un peu plus sur les causes de ce drame qui a coûté la vie à cinq personnes et fait 08 blessés. Selon certaines informations , le drame est survenu ce matin, vers 10h. L’immeuble s’est effondré à cause de travaux d’agrandissement d’un autre immeuble R+1 situé dans le lotissement. C’est en creusant des tranchés pour ériger la fondation du nouveau bâtiment contiguë à l’ancien que l’immeuble s’est effondré. Au moment du drame , il n’y avait aucun habitant dans la maison, mais seulement des ouvriers qui étaient au nombre de 13.