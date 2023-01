Rufisque / Éducation Inclusive : L'association départementale des amis et parents des enfants en situation de handicap sensibilise les communautés

Le gouvernement sénégalais a récemment mis en place une loi d'orientation sociale pour une politique d'intégration des personnes handicapées qui devrait garantir l'égalité des chances. Traduit sur le plan de l'éducation, il s'agit d'une marque de volonté de promouvoir une éducation inclusive pour cette population. À cet effet, un forum a été tenu ce mercredi à la commune de Rufisque Est par l'association départementale des amis et parents des enfants en situation de handicap, pour aborder la question.



Selon Thioro Diouf Gningue, la coordonnatrice de la dite association à la commune Est, "on a fait un recensement des enfants non-inscrits à l'école. Le nombre était de 210 enfants en situation de handicap. On a fait de notre mieux pour sensibiliser les parents et ceci avec l'aide des Badiénou Gokh qui jouent un rôle très important dans ce projet. Mais ce forum de sensibilisation a joué aussi un rôle, car il a matérialisé toutes nos ambitions", a-t- elle révélé lors de son allocution au forum qui a réuni les autorités, les ODD, les parents autour de la question...