Rufisque / Distribution de l'eau : Les populations saluent les efforts de SEN’EAU...

Les populations des quartiers de Lébou gui 2000, de Mbeut de la Commune de Bambilor, de Jaxaay 2 et de Sébiponty poussent un ouf de soulagement. L’eau est devenue courante dans ces zones qui jadis souffraient d’un manque d’eau.



Selon ces habitants, « on a vécu de durs moments où on était obligé de nous rabattre sur les puits ou les citernes d’eau, car c’était rarissime à certaines heures de la journée ». Alors que pour les villages comme Mbeut, l’eau de robinet était tout juste inaccessible pendant 30 ans. « On a vécu des années ici sans avoir accès à l’eau potable. Mais Dieu merci, on dispose désormais de deux bornes fontaines qui ravitaillent tout le village et cela grâce à la SEN EAU », ont déclaré les populations rencontrées lors d’une visite de terrain organisée par la direction de la SEN EAU à Rufisque.



À partir du 1er janvier 2020, SEN’EAU est devenue la nouvelle société de gestion de l’exploitation et de la distribution de l’eau potable en zone urbaine et péri-urbaine. Son ambition est de garantir à tous un accès à l’eau en qualité et en quantité suffisante, 24h/24 et 7j/7...