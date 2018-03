Roff a soif!

Les habitants du village de Roff (commune de Malikounda département) ont soif. Cette semaine, ils ont manifesté leur désarroi et ont lancé une demande à l’endroit des autorités étatiques pour la disposition de bornes fontaines dans leurs quartiers qui sont distants de plusieurs km.



Pourtant, le grand projet de la SONES concernant l’adduction d’eau dans la ville de Joal et dans les zones comme Mbodiène et Pointe Sarène, traverse le village. Malheureusement, les populations qui sont laissées à elles-mêmes, ne parviennent pas jusqu’à présent à bénéficier du programme d’adduction d’eau. Le village de Roff qui était un véritable creuset de la culture maraîchère, connait cette année un exode rural sans précédent. Les puits sont à sec et les femmes parcourent des km pour obtenir de l’eau à l’aide de charrettes.



Vu l’impuissance du forage à pouvoir ravitailler les 6 quartiers du village (Ngembala, Keur Cheikh, Keur Kouta, Padaneka, Mboulala), les populations de ce seul village de la commune de Malikounda qui ne disposent pas de borne fontaine doivent prendre leur mal en patience et attendre qu'un samaritain vienne les soulager de leurs souffrances...