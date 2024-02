Robert Bourgi : « Je ne serais pas étonné que le Président annonce son irrévocable départ… du pouvoir »

L’avocat et conseiller politique, Robert Bourgi s’est largement prononcé sur l’actualité politique au Sénégal dominée par la tenue de la présidentielle ainsi que la décision du conseil constitutionnel qui en a découlé. Dans un entretien avec l’Observateur, l’avocat qui échange souvent avec le président de la République semble se faire une idée de ce que Macky Sall pourrait faire.







En entrant en fonction en 2019 pour un nouveau mandat qui, d'après le texte constitutionnel devait prendre fin le 2 avril 2024. Robert Bourgi estime que l’on peut se trouver devant un vide politique. Autrement dit, que le Président respecte le texte constitutionnel et abandonne sa charge le 2 avril. Situation inédite assurément. Mais s'il le faisait, le Président ne ferait que respecter le texte constitutionnel. « Il s'en ira, quand bien même la date de l’élection ne serait pas arrêtée et que la présidentielle n'ait pas lieu, Je ne serais pas étonné qu'il s'adresse à la Nation pour lui annoncer son irrévocable départ du pouvoir le 2 avril au terme de son mandat. Il n'aura fait que respecter à la lettre le texte constitutionnel. Il reviendrait alors au Conseil constitutionnel d'organiser et de gérer la suite. Ce serait son devoir » soutient le conseiller politique sur les questions africaines.







Il rappelle toutefois que le Conseil constitutionnel a rendu souverainement le droit et pris les décisions que tout le monde connait. La balle est maintenant dans le camp du pouvoir exécutif et de toute l’administration de procéder à l’organisation du scrutin.