Risque de pénurie de carburant : La SAR dément et précise...

La Société Africaine de Raffinage (SAR) informe l’opinion nationale que, contrairement à une rumeur répandue dans la presse depuis ce matin, il n’y a aucun risque de pénurie de carburant sur l’ensemble du territoire national.







Elle ajoute par ailleurs, qu’il y a suffisamment de stock dans le pays pour assurer un approvisionnement correct du marché en produits pétroliers.







En outre, la Sar réaffirme la décision ferme de ses actionnaires et de l’Etat de pérenniser l’outil national de raffinage et qu’en conséquence, un important programme d’investissement est en cours de réalisation pour la modernisation et l’extension de ses unités pour un approvisionnement sécurisé du pays à partir du brut Sangomar qui va être prochainement produit au Sénégal.







Le Service de Communication