Revue annuelle du ministère des Mines : « Le Sénégal un hub minier si les ressources sont bien exploitées » (ministre)

Le Sénégal pourrait devenir un hub minier grâce aux investissements importants que notre pays ne cesse d’enregistrer, «si les ressources minières sont bien exploitées, et les richesses issues de l’exploitation minière sont équitablement réparties ». C’est en tout cas la conviction d’Aïssatou Sophie Gladima, ministre des Mines et de la Géologie qui présidait la validation de la revue annuelle conjointe de son département.



Selon le ministre par ailleurs, voilà pourquoi il est apparu nécessaire pour son département de « poursuivre les actions tendant à offrir aux potentiels investisseurs et à l’administration minière un cadre légal et réglementaire assaini, suffisamment incitatif, avec des avantages comparatifs, tout en préservant notre économie nationale et les intérêts inaliénables de nos populations locales ».



Le ministre a rappelé aussi qu’il s’y ajoute « la prise en charge de l’important volet environnemental devenu, pour les décideurs publics, un vertical réflexe dans la gouvernance des ressources minières »



Des problématiques prises en charge également dans le cadre de la Lettre de politique sectorielle de développement 2017-2023.