Revue annuelle des réformes, programmes et politiques communautaires de l'UEMOA : Un taux récent, appréciable de 75, 5% pour le Sénégal.

La commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) passe en revue le processus d’intégration dans les différents États membres. Ce matin, il a été l’occasion pour cette commission dans laquelle fait partie la représentante Mme Kabo Aissa Sidiku, de procéder à son ouverture ce lundi à Dakar.



Les Etats membres de l’UEMOA ont pris l’initiative à travers l’expertise dont ils disposent, de converger leurs forces autour d’une volonté commune, qui seule permet dans un contexte d’économie mondiale globalisée et qui est de plus en plus instable, d’aider les Etats à renforcer la résilience de leur économie face aux crises exogènes qui affectent le cadre macro-économique. Dans ce cadre, l’Union cherche à renforcer la complémentarité des États et de réduire les disparités qui existent entre eux.



Cependant, la mise en œuvre convenable des réformes et des projets communautaires devraient permettre d’approfondir le processus d’intégration dans son sens le plus élargi. C’est dans ce contexte de conscientisation que les chefs d’Etat et de gouvernement ont adopté en octobre 2013 l’acte instituant une revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires dans les états membres de l’UEMOA.



C’est ainsi qu’à travers cette revue, il a été l’occasion de montrer une progression salutaire du Sénégal qui est passé l’année dernière à 75,5% par rapport au dernier pourcentage qui était de 69%. Ceci, concerne le volet des réformes, projet et politique sectorielle, dans le domaine surtout de l’agriculture mais aussi de l’énergie.



La commission de l’UEMOA soutient toutefois qu’il y’a certaines difficultés notamment en terme de concurrence et de transport ferroviaire. Ce qui nécessite des recommandations dans le sens de booster la transposition des textes qui soutiennent l’implication des parties sénégalaise et UEMOA pour un meilleur suivi des politiques économiques.