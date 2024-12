Révocation de Barthélémy Dias: La Cellule des Cadres de Taxawu Sénégal appelle à l'annulation des deux décisions et met en garde...

" La Cellule des Cadres de Taxawu Sénégal prend acte des recours introduits par les avocats de l’honorable député-maire Barthélémy Toye Dias à la suite de sa révocation abusive et arbitraire de ses fonctions à l’Assemblée nationale et à la mairie de Dakar. Nous demandons solennellement à la Cour d’appel et au Conseil Constitutionnel d’examiner ces recours en toute impartialité et de reconsidérer ces décisions clairement influencées par des autorités politiques qui tentent, une fois de plus, d’instrumentaliser l’administration pour atteindre des objectifs partisans", a d'emblée déclaré dans un communiqué transmis à Dakaractu, la Cellule des Cadres de Taxawu Sénégal.



Poursuivant, ladite Cellule de marteler. "

Le Sénégal a toujours été reconnu comme un modèle démocratique en Afrique et dans le monde. Il est de la responsabilité de nos institutions judiciaires et constitutionnelles de montrer que notre pays reste fidèle à cette réputation, en garantissant le respect des droits fondamentaux de chaque citoyen, l’indépendance de la justice et la primauté du droit. La Cellule des Cadres de Taxawu Sénégal : - Appelle la Cour d’appel et le Conseil Constitutionnel à annuler ces décisions arbitraires qui constituent une violation des principes démocratiques et de la souveraineté populaire. - Met en garde contre toute instrumentalisation de l’administration et de la justice à des fins politiques, menaçant ainsi la stabilité et la crédibilité de nos institutions. - Rappelle au monde entier que le peuple sénégalais reste attaché aux valeurs de justice, de liberté et de démocratie qui ont toujours guidé notre nation".



" Nous exhortons les autorités compétentes à prendre la mesure de leur responsabilité historique en cette période cruciale et à œuvrer pour préserver la cohésion nationale et l’image d’un Sénégal démocratique, respectueux des droits et libertés de ses citoyens. Nous tenons également à témoigner notre solidarité totale à l’honorable Barthélémy Dias, symbole de la lutte pour la démocratie et la justice. Nous lançons un appel à tous les démocrates, les forces vives de la nation et les citoyens engagés à se mobiliser contre cette forfaiture et à défendre nos institutions face à ces dérives autoritaires", a-t-on conclu.