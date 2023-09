« Retrouvailles au sommet de BBY »/ Amadou Bâ- Abdoulaye Daouda Diallo: Le coup de génie du Président Macky Sall !

Entre l’actuel Premier ministre, candidat désigné de la coalition Benno Bokk Yakaar et le président du conseil économique, social et environnemental, ce n’etait visiblement qu’une question de temps pour qu'ils se donnent la main et cheminer ensemble vers la victoire ensemble. C'est effectif avec la sortie du Président du Cese.



Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Bâ sont deux responsables qui se vouent mutuellement du respect, et qui ont fini par se donner la main pour l’intérêt supérieur de la coalition présidentielle et du Sénégal. Mais quid de « la touche magique » du Président Macky Sall?



D'une main de maître , le Président Macky Sall, avec l’aide de quelques familles religieuses, a mené des pourparlers entre Amadou Bâ et Abdoulaye Daouda Diallo. Ces négociations ont fini par rapprocher les deux camps pour l’intérêt de la coalition BBY .