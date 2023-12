Rétro Politique : Ces personnalités qui se sont illustrées en 2023 !

Après avoir été nommé premier ministre le 17 septembre 2022, Amadou Ba est reconduit à ce poste, en octobre 2023 lors d’un réaménagement ministériel par le président Macky Sall. En tant que premier ministre (poste qui venait d’être restauré en 2022 après sa suspension en 2019 par Macky Sall), Amadou Bâ estime que les axes prioritaires de sa mission consistent à « améliorer le pouvoir d’achat des ménages, la stabilité des prix, la sécurité, le logement, l’assainissement, la formation professionnelle, l’entrepreneuriat et l’emploi ». Il faut rappeler qu’il venait de prendre blés rênes de la primature dans un contexte de crise marquée par l’inflation, l’immigration irrégulière et la problématique accrue de l’emploi des jeunes.Le 9 septembre 2023, Amadou Bâ a été choisi par le président Macky Sall pour être candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) pour l'élection présidentielle de 2024. Un choix qui a été contesté dans les rangs de la majorité. Notamment par l’actuel ministre du tourisme, Mame Mbaye Niang.Toutefois, Amadou Bâ est parti à la rencontre des Sénégal. Ses tournées économiques à Saint-Louis, Louga, Tivaoune, Thies et M’bour ont été les premiers jalons à poser par le candidat désigné pour se faire une idée de « sa popularité ». Malgré les dissidences et « désaccords » autour de sa candidature, le responsable politique de l’Apr aux parcelles assainies a été investi par l’Afp, le Ps ( qui sont des alliés historiques de L’alliance pour la République) et enfin, l’Apr qui l’a récemment porté officiellement après une Motion de tous les responsables des différentes structures du parti. Le défi de l’unité reste cependant, entier. Amadou Bâ, a du fil à retordre à quelques semaines de la présidentielle.Détenu pendant plus de trois ans avant d’être gracié en 2016 par le président Macky Sall, Karim Wade et vit depuis en exil, le Qatar depuis cette même date. Il a été condamné en 2015 à six ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Après 2019, année qui n’a pu enregistrer sa participation à l’élection présidentielle d’alors, Karim Wade, en 2023, comme le président de Taxawu Sénégal, sera au cœur du dialogue national. Le président Macky Sall après l’avoir évoqué en conseil des ministres, a finalement matérialisé l’acte. L’assemblée nationale qui entre en contribution mettra Wade-fils parmi « les chanceux » vers l’élection présidentielle.Lors des élections législatives de 2022, Karim Wade toujours à Doha, mais son parti, le PDS fait une alliance avec Yewwi Askan et s’installe confortablement à l’assemblée nationale. Mais la collaboration parlementaire n’est pas toujours au beau fixe entre députés de Yewwi et ceux de Wallu Sénégal.La réforme d’octobre 2022, pour sa réintégration dans les listes afin de redevenir électeur et éligible a été mise sur la table. Sept mois avant la présidentielle, les députés à l’assemblée nationale ont adopté la réforme. Cependant, ce qui était considéré comme une amnistie était vigoureusement combattue par Karim Wade et son parti, qui demandent à la place « une révision du procès du candidat ». Malgré tout, le parti qui a assuré la première alternance au Sénégal, ne parle aucunement de plan B même si, la « problématique » sur les 138 milliards d’amende sont toujours considérés comme une épée de Damoclès sur la tête de l’ancien ministre d’Etat, de la coopération et des transports. C’est dans cette année 2023 aussi que le candidat des démocrates dévoile sa nouvelle stratégie de communication digitale. Lui, qui était enfouie dans les décombres traditionnels de son parti, prend l’option de se mettre au diapason. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, télégram, Snapchat, X(ex Twitter) toutes les plateformes de communication sont mises en marche pour faire adhérer la population sénégalaise connectée, au programme du parti. « Bienvenue à tous !Vous êtes désormais connectés à la source la plus directe d'informations sur notre campagne. Ici, vous recevrez des mises à jour en temps réel, découvrirez les grandes lignes de notre programme et serez témoins des moments clés qui marqueront notre chemin vers le succès. Ensemble, nous allons faire avancer le changement et bâtir un avenir meilleur ! » avait annoncé Karim Wade sur sa page Facebook, le 13 décembre. Mais s’il y’a bien un militant patient et tenace, c’est bien celui du Pds qui attend urbi et orbi, avec autant d’espoir, le retour de « Boy Nar ».