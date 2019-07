Retour de Khalifa Sall et avenir du PS / Abdoulaye Vilane précise : "L'urgence c'est de tirer les enseignements de ce qui a affecté le socialisme... Ce qui m'intéresse sur le cas Khalifa Sall..."

Quelques jours après le décès de Ousmane Tanor Dieng, nombreux sont les sénégalais qui se posent des questions sur l'avenir même du parti et qui sera le possible successeur du secrétaire général OTD.

Invité à la Rfm ce matin, Abdoulaye Vilane n'a pas hésité à donner sa version sur le cas de l'ex-maire de Dakar : "En bon musulman, je souhaite que le bon Dieu lui donne la santé et qu'il sorte de cette situation dans laquelle il se trouve", clarifie le maire de Kaffrine.

Et Abdoulaye Vilane de continuer en ces termes : "En tant que socialiste et en toute humilité, il est de notre devoir de tirer les enseignements sur certaines difficultés dont le socialisme a été victime. Ce qui a aussi provoqué des ruptures entre les socialistes doit être pris en compte en faisant appel à notre sens humble de compagnonnage patriotique, pour retracer la ligne du parti".



Toujours sur les ondes de la Rfm, le porte-parole socialiste sur le possible retour de Khalifa Sall juge "qu'actuellement, le plus important c'est de se pencher sur l'avenir du parti... Le moment des renouvellements venu, nous allons nous y atteler, mais pour le moment c'est le numéro 2, de manière intérimaire selon le règlement du parti qui remplace OTD à la tête du PS."

Toutefois, le renouvellement des instances du parti et la vente de carte sont en train d'être faits dans les régions par les coordinations.

Cependant, la tête du parti sera mise en place par congrès... Mais retenez que d'ici les 40 nuits du défunt maire de Nguéniène, il n'y aura pas d'activités menées par le parti", prévient-il...