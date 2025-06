Retour à Abidjan de cinq gendarmes ivoiriens interpellés au Burkina

Cinq gendarmes ivoiriens récemment interpellés par des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), des supplétifs civils de l'armée du Burkina Faso, près de la frontière entre les deux pays, sont rentrés samedi soir à Abidjan, a indiqué à l'AFP dimanche une source gouvernementale ivoirienne.



Le Burkina Faso, dirigé par une junte autoritaire et souverainiste, accuse régulièrement son voisin ivoirien de chercher à le déstabiliser, ce qu'Abidjan nie.



Le 21 juin, les cinq gendarmes ont été interpellés par des VDP, après avoir franchi la frontière côté ivoirien, avait indiqué à l'AFP la source gouvernementale.



Les autorités ivoiriennes ont contacté celles de Ouagadougou pour demander que les gendarmes leur soient remis, a-t-on appris de même source qui rappelle qu'il y a deux mois, des VDP arrêtés côté ivoirien avaient été rendus au Burkina.



"Les cinq gendarmes sont rentrés samedi soir", a indiqué à l'AFP la source gouvernementale.



En septembre 2023, deux gendarmes ivoiriens avaient été interpellés au Burkina Faso et étaient restés détenus pendant plus d'un an.



La Côte d'Ivoire et le Burkina, qui partagent une frontière poreuse de quelque 600 kilomètres, entretiennent des relations tendues depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine putschiste Ibrahim Traoré en septembre 2022.



Avec le Mali et le Niger, également dirigés par des juntes militaires, le Burkina a notamment tourné le dos à la France pour former une confédération, l'Alliance des Etats du Sahel (AES), alors qu'Abidjan continue d'entretenir de bonnes relations avec Paris et a systématiquement condamné les coups d'Etat au Sahel.

La Côte d'Ivoire accueille sur son territoire plus de 80.000 réfugiés venant du Burkina qui fuient les violences jihadistes ou les exactions de l'armée et de ses milices supplétives.