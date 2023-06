Restrictions numériques au Sénégal : Polaris dénonce et annonce une pétition internationale « Boul Laal Sunu Net »

Sous la présence effective de Basile Niang, journaliste expert en TIC et de Gérard Dacosta, ingénieur en sécurité informatique, une conférence presse s’est tenue ce lundi pour évoquer la préoccupante situation actuelle au Sénégal, notamment les mesures restrictives visant l'accès à internet. Des privations qui violent les libertés individuelles et l’accès à internet, ont-ils déploré. En sa qualité d’association à but non lucratif qui œuvre dans le domaine de la promotion du numérique au Sénégal, Polaris Asso à travers son directeur exécutif, Ousseynou Guèye, a aussi alerté et déploré la suspension des données mobiles au Sénégal. Une mesure liberticide et un recul démocratique, selon Mr Guèye. Mieux encore, une pétition nationale et internationale dénommée « Boul Laal Sunu Net » a été annoncée par Polaris en plus d’une série de recommandations adressées aux Sénégalais dont l’installation d’un organe de régulation des réseaux sociaux…