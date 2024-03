Restauration des valeurs et réconciliation nationale: L’appel du nouveau président Bassirou Diomaye Faye à toutes les forces vives du Sénégal

Le discours tant attendu du nouveau président Bassirou Diomaye Faye a été tenu ce lundi. C’est lui-même, déjà porté à la tête du Sénégal par la majorité des sénégalais, qui s’est tenu devant les responsables de la coalition Diomaye Président pour leur donner ses premières impressions.







Bassirou Diomaye, sans hésiter à d’abord insisté sur l’impératif d’une réconciliation et ce, sans aucune distinction d’appartenance politique : « que cela soit du côté de l’opposition comme celui du pouvoir et des autres sensibilités, j’appelle tout le monde au sursaut national. Nous avons des urgences et les sénégalais nous attendent. Nous devons travailler, rien faire d’autre que travailler… », a indiqué le nouveau président, insistant sur la réconciliation nationale afin d’apaiser les cœurs.







Pour Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il faut passer à autre chose et oublier les épisodes douloureux que les sénégalais ont vécus. « Nous entendons tourner cette page pour réconcilier les sénégalais », a-t-il servi.