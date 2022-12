Résolution pour la défense de la République : La mise en garde de la coalition BBY à l’opposition…

Dans la « Résolution pour la défense de la République », lue à l’occasion du séminaire national, la coalition BBY attire l’attention de l’opinion sur l’émergence de courants politiques populistes avec des discours violents. Ce qui ne rime pas avec les fondamentaux de la République et de l’État de droit.

Sous ce rapport, la coalition BBY met en garde les auteurs, recommande la renégociation d'un nouveau pacte républicain.



« Le séminaire a tenu à attirer l'attention sur l'émergence dans notre espace public de courants politiques dit populistes développant des discours systématiques de violence à travers les médias et les réseaux sociaux avec en surplus des alliances avec des groupes dont les idéologies de référence tournent totalement les dos aux valeurs de la République et de l'État de droit.



Nos mêmes responsabilités nous commandent de recourir à tous les moyens de droit pour la défense de la République, de la démocratie, de l'unité et de la cohésion nationale, la paix civile et l'État de droit. Sous ce rapport, il est fortement recommandé la renégociation d'un nouveau pacte républicain qui fixe les droits, devoirs et responsabilités de tous, acteurs politiques et sociaux, médias et société civile dans la défense et la sauvegarde de notre modèle de démocratie apaisée », a invité BBY dans une résolution lue par Me Ousmane Sèye...