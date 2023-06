Résilience macroéconomique : Le FMI perfuse le Sénégal d’un montant de 632 milliards de francs CFA en MEC/ FEC et plus de 195 milliards de francs CFA pour le FRD

Le conseil d'administration du Fonds Monétaire International (FMI) vient d’approuver un soutien conséquent en termes de financement au Sénégal. Il vient d’approuver une Facilité Elargie de Crédit (FEC) et un Mécanisme Elargi de Crédit (MEC) d'un montant de plus de 632 milliards de francs CFA, et une Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD) d'un montant de 195 milliards de francs CFA.



Le programme soutenu par le mécanisme élargi de crédit et de la facilité élargie de crédit va permettre de répondre aux besoins prolongés de balance des paiements du Sénégal et à remédier aux déséquilibres macroéconomiques. Les priorités politiques portent sur la réduction des vulnérabilités de la dette à travers un assainissement budgétaire favorable à la croissance, le renforcement de la gouvernance et la mise en œuvre de réformes pour une croissance plus inclusive et plus riche en emplois.



L’objectif visé par ces approbations budgétaires



La facilité de la résilience et la durabilité vise à relever les défis structurels à plus long terme liés au changement climatique et à la mise en œuvre des politiques climatiques. Elle soutient par ailleurs les objectifs d'atténuation du changement climatique du Sénégal, accélère l'adaptation du pays au changement climatique et soutient les travaux visant à intégrer les considérations relatives au changement climatique dans le processus budgétaire.



Le programme soutenu par le MEC/FEC aidera à remédier aux déséquilibres macroéconomiques en réduisant les vulnérabilités de la dette, à renforcer la gouvernance et à assurer une croissance plus inclusive et riche en emplois. L'accord au titre de la FRD vise à relever les défis structurels à plus long terme liés au changement climatique par la mise en œuvre de politiques climatiques appropriées.



Cet appui financier s’explique avec cette économie sénégalaise durement touchée par différents chocs, notamment la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, le resserrement des conditions financières, la faiblesse de la demande extérieure et l'appréciation du dollar américain. Le Sénégal fait également face à de multiples défis, notamment une insécurité régionale accrue et des tensions sociopolitiques croissantes à l’approche des élections présidentielles de l'année prochaine.



Des efforts de résilience malgré les chocs



Le FMI reconnaît , en dépit des difficultés auxquelles le pays est confronté, les autorités sont déterminées à entreprendre un assainissement budgétaire favorable à la croissance afin de contenir le déficit budgétaire à 3 % du PIB d'ici 2025. Pour cela, elles entendent redoubler d’efforts pour augmenter les recettes et améliorer l'efficience des dépenses, notamment en supprimant progressivement les subventions dans le secteur de l’Energie. Ces efforts devraient contribuer à reconstituer les cousins budgétaires et à permettre à la dette publique d’être sur une trajectoire résolument descendante à moyen terme. Les autorités sénégalaises, reconnaît le Fonds Monétaire International, « se sont également engagées à renforcer les cadres de gouvernance, de transparence et de lutte contre la corruption ».