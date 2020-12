Résilience du secteur de l'artisanat : Dame Diop octroie une enveloppe d'un milliard à 7 000 maîtres apprentissages.

L'État du Sénégal a octroyé une enveloppe d'un milliard 50 millions aux 7 000 maîtres apprentissages. Ceci, rentre dans le cadre du développement de la stratégie de la Résilience du secteur de l'artisanat et de l'apprentissage face à la Covid-19.



Le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, Dame Diop, a remis une subvention aux artisans inscrits dans la base de données du programme. "7 000 maîtres apprentissages vont recevoir chacun un appui financier de 150 000 francs cfa chacun pour une enveloppe de 1 milliard 50 millions de francs cfa."



Cet appui, explique Dame Diop, rentre dans le cadre d'un important programme des maîtres apprentissages avec des matériaux de travail, d'outillage de formation technique et pédagogique pour faire de l'apprentissage une voie vers l'employabilité des jeunes en vue d'une insertion socio-professionnelle durable.