Reprise du conflit Israélo palestinien : Les positions tranchées d’anciens PM Abdoul Mbaye et Cheikh Hadjibou Soumaré

Depuis plus de 48h, l’Israël et le Hamas sont en guerre. Peu à peu les Israéliens découvrent les conséquences de cette attaque coordonnée par le groupe palestinien . C’est plus d’un millier de morts qui sont décomptés du côté d’Israël et plus de 2500 blessés et essentiellement des civils, des frappes aériennes comme le combat au sol, l’armée Israélienne fait face aux membres du Hamas et du Jihad Islamique. Cependant, de son côté, l’armée israélienne poursuit ses attaques à Gaza.



Des tensions qui resurgissent entre Israéliens et Palestiniens et qui s'imbriquent dans un conflit tirant son origine de la volonté de deux peuples d'occuper un même territoire, aujourd'hui divisé entre l'État d'Israël et les territoires palestiniens (la Cisjordanie et la bande de Gaza). Depuis cette offensive des Hamas samedi dernier, la communauté internationale n’a pas été insensible à cette guerre qui dure depuis 75 ans.



Au Sénégal, les réactions fusent d’un peu partout notamment de la part d’acteurs politiques, Le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail donne sa position en ces termes : « Les Palestiniens de la bande de Gaza ont attaqué Israël. Lorsque sur un territoire il y a des colons, il y a aussi des colonisés. Qui pourra faire comprendre à ces derniers que leur résistance est illégitime…? » a laissé entendre l’ancien Premier ministre sénégalais qui souhaite toutefois qu’il y’ait une désescalade et une solution pour la paix en Palestine.







Visiblement, c’est la réaction d’anciens premiers ministres qui sont toujours enregistrées. Après Abdoul Mbaye, l’ancien Premier ministre et ancien président de la commission de l’Uemoa manifeste ses regrets : « Je suis malheureux. Quand il y a mort d’homme quelles que soient ses origines, cela fait mal. Dans ce dossier, le Sénégal a une position très ancienne. Et tous les chefs d’Etat ont respecté cette position. Pour le Sénégal, il s’agit de trouver une solution pour que les deux pays cohabitent ensemble dans la paix. Il faut aussi, que la communauté internationale travaille pour que dans cette région, la paix revienne » dira l’actuel candidat à la candidature à la prochaine élection présidentielle. Mais il ne se limitera pas en si bon chemin. Cheikh Hagibou Soumaré dans cet entretien avec Dakaractu poursuit sa pensée sur cette question: « il s’agit du bien-être des populations. C’est trop tous ces morts décomptés dans cette guerre. Il faut une réelle implication de la communauté pour que vivement, deux États indépendants puissent cohabiter dans la paix et la dignité ».



Il faut rappeler que depuis 1975, le Sénégal préside le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien.



Même si le Sénégal, a toujours tenu à préciser que Israël est un partenaire, il l’invite également à tenir de la situation et à agir dans le sens de l’apaisement ». Une position qu’il réitère en condamnant, dans un communiqué hier publié par la diplomatie sénégalaise. « Le Sénégal condamne les attaques à l'origine de cette nouvelle spirale de la violence et appelle toutes les parties à la retenue pour éviter d'aggraver un bilan humain et matériel déjà lourd » laisse afficher le gouvernement du pays de la Teranga.