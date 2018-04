Répression de la marche des enseignants de Ziguinchor : La LSDH rappelle la nécessité de la garantie des libertés publiques

La Ligue Sénégalaise des Droits Humains (L.S.D.H) dans une note rendue publique, condamne « fermement la répression systématique et démesurée des marches et manifestations pacifiques organisées au Sénégal sous le prétexte d’arrêtés d’interdiction préfectoraux». Elle a appelé de nouveau l’État du Sénégal « à garantir les libertés publiques fondamentales consacrées et garanties par la Constitution et les Conventions Internationales ratifiées par le Sénégal ». Mais aussi les autorités administratives à se conformer aux différents arrêts rendus à ce jour par la Cour Suprême du Sénégal « rappelant que l’impératif de maintien de l’ordre public doit être concilié avec l’exigence d’un respect des libertés fondamentales consacrées et garanties par la Constitution ».