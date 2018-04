Répression de la marche des enseignants de Ziguinchor : La COSYDEP condamne et appelle à trouver des solutions durables

La COSYDEP a regretté les incidents survenus lors du rassemblement des enseignants de Ziguinchor. Selon le coordinateur Cheikh Mbow, « ce qui s’est passé à Ziguinchor complique et hypothèque l’effort de restauration de la confiance entre Gouvernement et Enseignants ». Il a appelé à trouver des solutions durables de sortie de crise en lieu et place de toute stratégie d’intimidation ou de confrontation...