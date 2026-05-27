[Reportage] Shooting pré et post-Tabaski : la nouvelle tendance qui explose sur les réseaux sociaux

Avant ou après la fête, à domicile, dans des appartements luxueux ou en plein air, les séances photo et vidéo pré et post-Tabaski sont devenues un véritable phénomène au Sénégal.
À l’approche de l'Aïd el-Kébir, photographes et vidéastes voient leurs carnets de rendez-vous se remplir à grande vitesse. Couples, familles, amis ou influenceurs veulent désormais immortaliser leurs plus belles tenues dans des décors soigneusement choisis avant de partager les images sur Whatsapp, Snapchat, Facebook ou Instagram.
L’objectif est clair : mettre en valeur son "sagnsé", son style et son élégance bien au-delà du seul jour de la Tabaski.
Dakaractu est allé à la rencontre de ces acteurs pour comprendre les raisons de cet engouement qui explose sur les réseaux sociaux.
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