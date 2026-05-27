[Reportage] Shooting pré et post-Tabaski : la nouvelle tendance qui explose sur les réseaux sociaux

Avant ou après la fête, à domicile, dans des appartements luxueux ou en plein air, les séances photo et vidéo pré et post-Tabaski sont devenues un véritable phénomène au Sénégal.



À l’approche de l'Aïd el-Kébir, photographes et vidéastes voient leurs carnets de rendez-vous se remplir à grande vitesse. Couples, familles, amis ou influenceurs veulent désormais immortaliser leurs plus belles tenues dans des décors soigneusement choisis avant de partager les images sur Whatsapp, Snapchat, Facebook ou Instagram.

