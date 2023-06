Reportage/Manifs et atteintes aux droits humains : les défenseurs expriment leurs inquiétudes.

L’accalmie notée ces derniers jours sur les violents événements enregistrés à Dakar et Ziguinchor en début du mois de juin est magnifié par les défenseurs des droits de l’homme. Néanmoins, ils s’inquiètent de la série d’arrestations qui se poursuivent avec un numéro vert ouvert pour inciter les populations à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Le président de la Ligue Sénégalaise des Droits Humains (Lsdh), Alassane Seck et l’avocat et conseiller juridique de la Rencontre Africaine des Droits de l’Homme (Raddho), Me Amadou Ali Kane sont soucieux du nombre d’arrestations qui continuent à croitre et invitent les autorités en charge de la sécurité au discernement sur certains cas particuliers. Pour eux, ces temps difficiles que traverse le pays doivent amener les autorités à être plus attentives afin d’éviter certaines erreurs sur les cas d’interpellations enfreignant ainsi les droits et libertés des personnes innocentes. Pour ce qui est des restrictions des libertés notamment avec l’accès au réseau internet, les deux défenseurs ont appelé à davantage étudier les mesures étatiques avant de les appliquer au risque de violer les droits des usagers.