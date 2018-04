(Reportage) Les bureaux de Timbuktu Institute cambriolés : Qui en veut au Dr Bakary Sambe ?

Les bureaux de Timbuktu Institute ont fait l'objet d'un cambriolage rocambolesque dans la nuit du lundi 02 avril au mardi 03. Le Dr Bakary Sambe et ses collaborateurs n'y ont vu que du feu. Le ou les malfaiteurs ont défoncé les portes de l'appartement abritant les bureaux du Think Thank qui risquent de souffrir de ce gros larcin. Des ordinateurs portables ainsi qu'un chéquier ont été emportés, compte non tenus de documents importants qui auraient disparu. L'affaire a été confiée à la Section de recherche de la Gendarmerie qui a fait une descente sur les lieux.