[ Reportage] Lac Erhai à Dali : Entre préservation environnementale, attrait touristique et source de vie

Située dans la province du Yunnan, au nord-ouest de la Chine, la ville de Dali séduit dès le premier regard par son charme naturel : un climat agréable, des montagnes majestueuses, des rues verdoyantes et surtout, un joyau emblématique, le lac Erhai, véritable cœur battant de la région.



À l'occasion du séminaire dédié aux journalistes et responsables de médias sénégalais, organisé du 16 au 30 juillet 2025, une immersion de plusieurs jours à Dali a permis aux participants de découvrir les multiples facettes de ce lieu unique.



Erhai, le lac en forme d’oreille

D’une longueur de 42 kilomètres du nord au sud, le lac Erhai dont le nom vient de l’anglais "ear" (oreille), en raison de sa forme particulière, est le deuxième plus grand lac d’eau douce de la province. D'une superficie de 252 km 2, jadis terre ferme, il s’est formé à la suite d’un mouvement tectonique, et est aujourd’hui alimenté par 178 rivières et cours d’eau, renforçant son surnom de « mer intérieure ».



Une politique de préservation ambitieuse

Depuis la visite du président Xi Jinping en 2015, la préfecture de Dali a mis en place une politique environnementale rigoureuse pour préserver ce patrimoine naturel. Plusieurs initiatives ont été instaurées :Collecte systématique des déchets domestiques, Traitement centralisé des eaux usées, Rejet d’eaux pures dans le lac via des canalisations spécifiques, Promotion d’engrais organiques au détriment des engrais chimiques, Création d’un corridor écologique de 125 km avec système tampon, Surveillance de la transparence de l’eau, qui peut atteindre jusqu’à 2 mètres de profondeur.



Cette politique de sauvegarde a permis non seulement de ralentir la pollution du lac, mais aussi d’en faire un exemple de gestion écologique en Chine.



Un moteur économique et touristique

Le lac Erhai n’est pas qu’un réservoir naturel : il est aussi un levier économique local, entre pêche (autorisée uniquement en août et septembre), activités touristiques et balades le long du corridor écologique qui attire aussi bien les touristes nationaux qu’internationaux.



Durant leur séjour à Dali, les participants sénégalais ont été chaleureusement accueillis par les autorités locales, dont Mme Feng Hong, directrice de la publicité, Yang Xibin, directeur des affaires étrangères, et Ma Xiaoling, députée et directrice du bureau d'information. Une réception conviviale leur a été offerte, en témoignage de l'hospitalité propre à la région.