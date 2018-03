(Reportage) Journée de Consultation médicale gratuite, de remise de financement et d'équipements : La recette de Maïmouna Ndoye Seck pour faire réélire Macky Sall

Sous l'égide du ministre des Transports aériens, Maïmouna Ndoye Seck, le mouvement Grande Mobilisation solidaire/Gunge Macky Sall, a organisé ce samedi 17 mars à Gibraltar une journée de consultation médicale gratuite, de remise de financements aux groupements de femmes et de dons d'équipements aux jeunes.

Ainsi, au Centre de Santé Saint-Laurent, près de 1000 patients ont été auscultés par plus d'une cinquantaine de médecins.

Dans l'après-midi, une manifestation accueillie par les Allées du Centenaire a vu près d'une vingtaine de jeunes bénéficier de kits de coiffure. En outre près de 5 millions ont été remis à des groupements de femmes en guise de financement, compte non tenu des 30 millions précédemment distribués.

Après trois ans d'existence, le mouvement GMS qui a maillé une bonne partie du territoire national et qui compte 10 mille membres, selon sa présidente, est plus que jamais engagée pour le triomphe sans fioritures de Macky Sall à la présidentielle de 2019.