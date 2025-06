[Reportage] Dakar : Après la Tabaski, les parkings de lavage auto ne désemplissent pas

Au lendemain de la Tabaski, les stations de lavage automobile de la capitale connaissent une affluence notable. En cette matinée du mercredi 11 juin, les moteurs ronronnent et les files d'attente s'allongent, comme en témoigne le parking de Baye Cheikh Diagne, situé près de la place de la Première Dame sur la VDN (Ouest Foire). Une dizaine de véhicules, encore recouverts de la poussière festive, patientent pour retrouver leur éclat.



« Après la fête, tout le monde veut laver sa voiture », confie Baye Cheikh Diagne, le responsable du site. Il explique que les automobilistes ont coutume de repousser le nettoyage de leurs véhicules durant les trois jours de célébration : « Personne ne pouvait faire le lavage pendant les jours de fête, alors après, c'est la ruée. »



La gestion des absences post-fête



Cependant, Baye Cheikh Diagne fait également face à un défi de main-d'œuvre. « Certains employés prennent quatre à cinq jours de repos pour passer du temps en famille, surtout ceux qui habitent loin de Dakar », précise-t-il.



Son parking propose divers services : un lavage simple à 3 000 FCFA, un semi-complet à 10 000 FCFA, et un nettoyage complet variant de 15 000 à 20 000 FCFA, selon le type de véhicule. « La satisfaction de nos clients est notre priorité », assure-t-il.



Un ralentissement dans d'autres secteurs



De son côté, Abdou Ba, qui représente un autre parking situé en face de la station Elton à Liberté 6, observe une tendance légèrement différente. « Après la Tabaski, les activités ralentissent. Certains clients ne sont pas encore revenus en ville », explique-t-il. Si les demandes de lavage se maintiennent à un certain niveau, la location et la vente de véhicules, elles, connaissent un net ralentissement. « Beaucoup prennent quelques jours supplémentaires pour se reposer en famille », ajoute-t-il.



Ainsi, entre forte affluence et ralentissement ciblé, les parkings de lavage auto de Dakar naviguent les lendemains de Tabaski, jonglant entre une demande accrue pour certains services et la gestion des congés du personnel.



Fatou Gomis (Stagiaire)