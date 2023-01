Reportage - Aires marines communautaires protégées du Bambouck : les histoires secrètes du DELTA

L’Aire marine communautaire protégée du Bambouck, est une zone de mangrove, localisée dans l’estuaire du Sine Saloum. L’extraction biologique y est totalement interdite avec des effets positifs sur le peuplement protégé. 85 espèces de poissons y ont été d’ailleurs recensées. Ce qui en fait un lieu avec l’une des biodiversités les plus étonnantes d’Afrique de l’Ouest. Des vestiges célèbres attirent aussi les amoureux de la nature. Dioron-Boumak à 6 km de Toubakouta, sur la rive Ouest du Bandiala un des sites classés du Sénégal renferme une grande histoire. En effet, les fouilles ont permis la découverte de 125 tumulus. Près de 700 personnes ont été en tout inhumées sur cette île la plus visitée du Delta, un monticule de coquillages artificiels qui renferme plus de 3.000 ans d’histoire. De façon générale, malgré les restrictions, les populations locales avec l’approche de cogestion dans la gouvernance des aires marines communautaires protégées (AMP), se sont appropriés le concept. Des comités de gestion permettent aux habitants des 13 villages qui bordent le Bambouck de sentir l’apport de l’AMPC dans leur vie de tous les jours...