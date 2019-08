Rentrée sensationnelle à Canal+ : La Serie A revient en force, Fort Boyard Afrique débarque sur vos écrans

Dans une présentation détaillée, le directeur de Canal+ est longuement revenu sur l’émission phare de cette rentrée, Fort Boyard Afrique, qui devrait en ravir plus d’un. Une nouvelle émission faite avec des célébrités Africaines une cinquantaine au total (Pape Diouf, Marema Fall, Magic Système, Too Fan, Michel Gohou …) Avec une diffusion qui devrait être entamée à partir du 21 septembre, la totalité des cagnottes gagnées seront entièrement reversées à des associations caritatives. Il s’agira de joindre l'utile à l'agréable. Une dizaine d’épisodes de 60 minutes sera diffusée en prime time les samedis.



Il faudra également compter avec le Calcio cette année, dans la grille des programmes Canal+. Le championnat italien, qui avait perdu de sa superbe, retrouve des couleurs avec l'arrivée de stars telles que Cristiano Ronaldo qui y retrouve un certain Kalidou Koulibaly. Et bien évidemment ça attire les abonnés qui seront servis cette saison à partir de la formule évasion (10 000 FCFA/mois.)





Ainsi pas moins de 10 championnats de football internationaux sans oublier les différentes compétitions internationales à venir. Mondial FIBA basketball masculin à partir du 31 août au 15 septembre. Les férus de la balle orange pourront suivre l’intégralité des matches des « Lions » du Basket, sur les chaines Canal+ sport.



Enfin, il a été question de culture avec la nouvelle chaine Culturelle : Trace AfriKora. Lancée le 18 juillet avec comme ambassadeur le chanteur Sénégalais, Wally Seck, Afrikora est entièrement dédiée aux musiques et cultures du Sénégal, du Mali de la Guinée Conakry et de la Gambie.