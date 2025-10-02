Rentrée scolaire : Sacs et gourdes envahissent les marchés, mais les clients se font rares

À quelques jours de la rentrée des classes, prévue ce lundi 6 octobre 2025, les marchés de Dakar sont envahis de sacs d’écoliers et de gourdes, accessoires incontournables dans les fournitures scolaires.

Au Rond-Point Sahm comme au marché Sandaga, une équipe de Dakaractu a pu constater l’abondance de ces articles soigneusement exposés par les commerçants, dans l’attente des parents venus préparer la rentrée de leurs enfants.

Cependant, malgré la disponibilité et la diversité des produits, les vendeurs affichent une certaine inquiétude. Selon eux, les clients se font beaucoup plus rares que les années précédentes. « Les prix sont abordables, mais les ventes tardent à décoller », confie un commerçant rencontré sur place.

Toutefois, les marchands lancent un appel pressant aux parents d’élèves afin qu’ils viennent s’approvisionner à temps. Ils sollicitent également un soutien de l’État, estimant que la situation économique actuelle pèse lourdement sur le pouvoir d’achat des familles et impacte directement leurs activités commerciales.