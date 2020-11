Rentrée Scolaire 2020-2021 : « Ubbi Tey, Jàng Tey » une réalité à Rufisque, l'IA note les défis à relever. (Autorités)

L’école Sénégalaise rouvre ses portes après les perturbations liées à la Covid-19. À Rufisque, une délégation dirigée par le Sous-préfet de Bambilor, l’IA de Rufisque et les trois IEF du département, a fait le tour de quelques écoles pour constater l’effectivité de la reprise des cours dans un contexte assez particulier de Covid-19, ce 12 Novembre 2020.



Selon Mamadou Diop, l’Inspecteur d’Académie de Rufisque, « c’est une rentrée très particulière. Il nous fallait nous rendre dans certaines écoles... Je peux dire qu’il y a cent pour cent de présence dans les établissements scolaires. Tout se passe bien et nous osons espérer qu’il en sera ainsi. Le concept 'Ubbi Tey , Jàng Tey’ est très efficace . Il y a un dispositif au niveau de l’IA pour recueillir les statistiques ».



Le défi sanitaire a été relevé, mais sa pérennisation demeure un autre défi. Avec le respect du quantum horaire, surtout avec les perturbations observées dans le système éducatif, la course contre la montre est aussi un défi à relever d’ici le mois de juin, a-t-il ajouté. « Heureusement, les équipes pédagogiques en sont conscientes et elles y sont déjà car on a fait ce constat. Les enseignants déroulent déjà le programme. Nous osons espérer que si cette année-là est stable, nous aurons de très bon résultats », dira-t-il.



Mamadou Bachir Ndaw, le sous-préfet de l'arrondissement de Bambilor qui a dirigé cette tournée, a réaffirmé l’engagement de l’État du Sénégal. « La rentrée a bien démarré au niveau de notre circonscription. Il faut féliciter l’IA de Rufisque et son équipe. Ils ont bien exécuté les recommandations issues de la réunion du CLD consacrée à la rentrée scolaire ». Le Lycée de Kounoune, l'École primaire de Keur Daouda Sarr, le CEM de Bargny, le Centre de Formation de Bargny, la Case des Tout Petits de Diokoul Kher, l'Établissement privé la SAGESSE, ont reçu cette délégation qui a pu vérifier l’effectivité de la rentrée des classes 2020-2021 et le respect du protocole sanitaire...