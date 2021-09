Renouvellement : Le Pds entame le déploiement et le placement des cartes dans les 46 départements.

En cette veille d’élections locales, le parti démocratique sénégalais entame son programme de déploiement et de vente des cartes dans les différentes régions du Sénégal. La mobilisation des membres des différentes fédérations, les responsables et mouvements de soutien, reçoivent la commission de placement et de vente des cartes pour l'installation des commissaires politiques dans le cadre du Renouvellement des structures du parti démocratique sénégalais.



Le déploiement des cartes est opérationnel dans les localités comme Keur Massar, l'arrondissement de Dakar Plateau, Guédiawaye, Touba, Linguère, Saint-Louis Diourbel... La secrétaire nationale à la communication interne du parti se dit heureuse de constater que, dans les différentes régions où le déploiement est déjà opéré, les bases sont restées les mêmes. "Durant la campagne de placement des cartes, le parti démocratique sénégalais dépêche des superviseurs qui vont installer des commissaires qui se chargeront, à leur tour, de vendre les cartes numérisées à leurs militants", précise Nafi Diallo.

Après cette étape, le commissaire devra venir monter un secteur et en même temps, régler plusieurs anomalies. D'abord la problématique de la légitimité sur les listes va être réglée. Mais également, va permettre à ceux qui étaient dans les périphéries, d'accéder aux instances dirigeantes. C'est le cas par exemple des mouvements de soutien qui vont notamment bénéficier de position hiérarchique au niveau du parti.



La coordination est ainsi assurée par le secrétaire national chargé des structures, Saliou Dieng, secondé par Famara Senghor, ancien député.

Le programme d'installation va se poursuivre après le Magal de Touba et juste après les fédérations déjà montées, pour ensuite s'acheminer vers un congrès qui devra élire le nouveau secrétaire général national du parti démocratique sénégalais...