Renforcement en ressources matérielles des services déconcentrés : le ministère de l'eau et l'assainissement équipe les acteurs du secteur en matériel informatique.

La cérémonie de remise s'est tenue ce vendredi 23 Décembre à la sphère ministérielle de Diamniadio. Selon le Secrétaire général du ministère de l'eau et et de l’assainissement, Babacar Mandor Ngom, venu représenter le ministre Serigne MbayeThiam, "cette cérémonie s'inscrit dans la politique de renforcement et d'amélioration des ressources matérielles des différents services du ministère. À l'heure du numérique et de sa place de choix dans l'administration, la mise à disposition d'outils informatiques de qualité constitue une nécessité pour améliorer les performances. Celà est d'autant plus nécessaire dans la mesure où, avec la déconcentration de l'ordonnancement des dépenses dans le cadre du budget programme, les chefs de service déconcentrés sont désormais appelés ordonnateurs secondaires des dépenses au niveau déconcentré", a déclaré Babacar Mandor Ngom.

À en croire ce dernier, ces équipements estimés à 200.000.000 f sont composés de 38 ordinateurs fixes, 38 onduleurs, 38 ordinateurs portables, 38 imprimantes de couleur multi fonctions, 38 modem wifi, 19 photocopieurs et 38 disques durs externes, de matériels de qualité qui seront mis à la disposition des services déconcentrés, ce qui constitue une réponse sur les questions urgentes du secteur de l'eau et l'assainissement. A-t-il précisé, en espérant que ces matériaux seront utilisés judicieusement dans le cadre du travail pour une progression vers la réalisation de leurs missions et l'atteinte de leurs objectis durables.

Le secrétaire général a profité également, de l'occasion pour informer ces chefs de service déconcentrés, de la décision de l'amélioration de leurs espaces de travail. Et à cet effet, une enveloppe de 150.000.000 f est réservée pour la réhabilitation de certains locaux, ainsi qu'une autre enveloppe de même valeur pour l'acquisition d'équipements en meubles de bureau...