Rencontre d’information du comité d’orientation stratégique pour la semaine de la mobilité durable et du climat 2022 à Dakar.

Le comité d’orientation stratégique pour la semaine de la mobilité urbaine et du climat dans l’optique de préparer la semaine de la mobilité urbaine et du climat 2022 qui se tiendra du 03 au 07 octobre prochain à Dakar, a tenu ce jour, un rencontre d’échanges et de réflexion sur l’organisation de la semaine.



En effet, la semaine aura pour objectif de rassembler la communauté des acteurs africains de la mobilité et du climat, et de leur offrir les meilleures opportunités d’échanges avec d’autres experts internationaux mais aussi de répondre aux enjeux actuels et futurs de la mobilité urbaine durable. Cette semaine de la mobilité durable et du climat sera aussi un moment d’échanges pour tirer un bilan des réformes et projets mais aussi une occasion pour dresser des perspectives dans le contexte de développement accéléré des villes afin de promouvoir des systèmes de transport urbains verts.