Rencontre avec la Communauté des Daara : « J'ai noté beaucoup de vos doléances. Mais honnêtement ces doléances ne me font pas peur... » (Macky Sall )

Les échanges ont duré une journée mais ont été instructifs. Du moins, c’est l’avis du chef de l'État, Macky Sall. À la suite de cette rencontre avec la communauté des Daara, il a pris plusieurs engagements. Le chef de l'État a annoncé quatre initiatives pour la modernisation et le développement des Daara. Le président de la République a demandé une cartographie exhaustive des Daara. « Je vous ai écoutés et j'ai noté beaucoup de vos doléances. Mais honnêtement, ces doléances ne me font pas peur, parce que ça ne relève que d'une bonne organisation. Aujourd'hui, on a plus de 140.000 écoles primaires, plus de 10 universités, si on prend le budget de l'éducation nationale, formation professionnelle et enseignement supérieur, il fait plus de 1.000 milliards, soit un taux de 25 % investi dans l'éducation. Donc vraiment, les daara ...Ça dépend juste de votre organisation, pour que l’État joue sa participation dans la gestion des daara. Il faut qu'on soit bien informé. Donc, il faut impérativement qu'on organise le secteur avec l'appui des préfets, sous-préfets et inspections avec les organismes des daara. Je suis d'avis pour qu'on renforce l'inspection des daara en une direction nationale pour qu'elle prête main-forte à ces daara. Il est temps que cette inspection soit transformée en direction et je le ferais… », a-t-il fait savoir.

Par la suite, le Chef de l’État a annoncé la mise en œuvre de mesures relatives : à la finalisation du cadre juridique et réglementaire des daara ; au développement des offres de formation qualifiante pour les sortants des daara ; et à la prise en compte des daara dans les filets de protection sociale tels que la CMU et les Bourses de sécurité familiale », a-t-il conclu. Des mesures qui redonnent une bouffée d'oxygène à ce secteur clé de l’Éducation Nationale...