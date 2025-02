Rencontre SAMES - Ministère de la Fonction Publique : « Aucune proposition concrète », selon le syndicat qui décide de poursuivre son plan d’actions

Ce jeudi, le Bureau Exécutif National (BEN) du Syndicat Autonome des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-Dentistes du Sénégal (SAMES) a tenu une réunion d’évaluation de la grève, élargie aux secrétaires généraux de zones et de sections. Le BEN a félicité ses membres pour leur mobilisation et le respect total du mot d’ordre de grève de la semaine en cours. Il a également informé de la rencontre tenue le mardi 18 février 2025 avec une délégation du Ministère de la Fonction Publique et de la Transformation du Secteur Public.



À l’issue de cette réunion, le SAMES a indiqué qu’« aucune proposition concrète n’a été formulée concernant les questions soulevées dans leur plateforme revendicative ». Le syndicat a également rappelé que leurs interlocuteurs les ont une fois de plus renvoyés vers le Premier Ministre.



Le SAMES estime que cette situation témoigne de l’inertie du gouvernement face à leurs revendications. Par conséquent, le BEN a décidé de poursuivre son plan d’action et a décrété un mot d’ordre de grève générale de 48 heures, avec un strict respect des services d’urgence, sur toute l’étendue du territoire national les mercredi 26 et jeudi 27 février 2025.