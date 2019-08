Remous au sein du PDS : L’Ujtl recadre le débat et lynche Omar Sarr et Cie

Omar sarr et Cie sont placés sur le banc des accusés au sein du parti démocratique sénégalais. Une série d’interrogations leur est soumise par l'UJTL qui a tenu une conférence de presse ce vendredi au siège du PDS. Ainsi, Marie Sow Ndiaye, Présidente de la commission féminine de l'Union des Jeunesses travaillistes et libérales, exige des réponses aux questions liées à leur comportement et les nombreuses incohérences dont ils sont les auteurs.