Remous au sein de la majorité, « possibles défections »/ Amadou Ba sans masque : « Ce que le peuple attend de nous, c’est d’avoir cette volonté de cohésion dans nos rangs »

Le Premier ministre Amadou Ba a été choisi samedi dernier comme le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Un choix salué par une grande majorité mais qui a, par ailleurs, engendré des conséquences notamment la démission du ministre de l’agriculture Aly Ngouille Ndiaye, l’annonce de la candidature de Mame Boye Diao. Mais le candidat désigné de la mouvance présidentielle se veut rassembleur.



Dans cet entretien accordé au quotidien Le Soleil, Amadou Bâ appelle à un bâtir la dynamique unitaire pour la prochaine présidentielle.





« Au sein de notre parti, l'Alliance pour la République, nous nous appelons sœur et frère. Je vous assure que ce ne sont pas des mots de circonstance. Nous sommes entre sœurs et frères. Ça veut dire que nous pouvons, parfois, voir les choses de façon différente. C'est humain ! Mais, l'essentiel est que les portes de la discussion restent toujours ouvertes. Nous sommes dans un nouveau tournant et j'ai confiance en mes sœurs et frères de l'Apr et de la coalition pour bâtir des consensus et mettre en place des équipes victorieuses » a déclaré le Premier ministre dans les colonnes du journal.







Amadou Ba est convaincu que l'ambition commune doit être de relever les défis de développement, de sécurité, de stabilité et de bien être de notre peuple. C'est pourquoi, il estime que c’est pour cette raison qu'il faut considérer les difficultés au sein de la mouvance présidentielle comme passagères.





« Il faut continuer sans arrêt les discussions avec toutes nos sœurs et nos frères au sein de notre parti comme au sein de Benno et de la grande coalition de la majorité présidentielle. L'unité est une construction en permanence. Nous sommes animés par la confiance que la volonté de cohésion est dominante dans nos rangs. C'est l'essentiel et c'est ce que notre peuple attend de nous » ajoute l’unique candidat désigné de Benno pour la présidentielle de 2024





Dans cet entretien, Amadou Ba précise que Benno Bokk yakaar est la principale locomotive. Mais, en même temps, l’ambition, c’est d'être le candidat de toutes les sénégalaises et de tous les sénégalais. « Notre pays fait face à des enjeux cruciaux qui concernent l'ensemble de la nation, au-delà des partis et des coalitions. Je fais mien ce que je peux appeler l'esprit Macky Sall, c'est-à-dire une grande capacité à s'ouvrir, à rassembler, à bâtir l'unité d'action et à gérer les différences au nom de l'intérêt national. Je tends ainsi la main à tous nos compatriotes, sans exclusive, pour poursuivre ensemble la réalisation de notre rêve de faire du Sénégal une nation qui compte par son histoire, son niveau de développement et sa voix dans le concert des nations » conclut Amadou Ba.