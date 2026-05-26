Remise du drapeau national aux Lions : Le message du Président Diomaye à l’ambition et à l’unité avant le Mondial 2026


Remise du drapeau national aux Lions : Le message du Président Diomaye à l’ambition et à l’unité avant le Mondial 2026
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a remis ce mardi, le drapeau national aux joueurs de l’équipe nationale de football, lors de la cérémonie officielle organisée au palais avant le départ de la sélection pour la Coupe du Monde 2026. La rencontre s’est tenue en présence des membres du gouvernement, du président de la Fédération sénégalaise de football et du staff technique de l’équipe nationale. Dans son discours, le chef de l’État a salué le bilan de la génération actuelle, qui a remporté deux Coupes d’Afrique des Nations consécutives. Il a rappelé que cette équipe jouit désormais d’une reconnaissance internationale méritée et que le Sénégal a sa place parmi les nations sérieuses du football mondial.
 
Le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye a été direct sur les ambitions fixées pour ce Mondial. « Vous n’allez pas à cette Coupe du Monde pour faire de la figuration », a-t-il déclaré aux joueurs, en soulignant que le Sénégal devait viser haut dans la compétition. Il a rappelé qu’aucune équipe africaine n’a encore remporté la Coupe du Monde, mais a estimé que cela n’avait rien d’impossible, citant la demi-finale atteinte par le Maroc lors de la dernière édition comme une preuve que le plafond peut être repoussé.
 
Le président a par ailleurs insisté sur l’importance de la cohésion au sein du groupe. Il a demandé aux joueurs de rester soudés dans les moments difficiles, de faire preuve de discipline et de ne pas laisser la pression les désunir. Il a également mis en garde contre l’excès de confiance, rappelant que la compétition ne laisse pas de place aux approximations.
 
S’adressant au capitaine Kalidou Koulibaly, Bassirou Diomaye Faye l’a encouragé à jouer pleinement son rôle de leader au sein du groupe, en soulignant l’importance de son calme et de son autorité dans les moments décisifs. Le chef de l’État a aussi rendu hommage au sélectionneur national Pape Thiaw et à son staff, saluant leur travail de préparation réalisé loin des caméras. Il a enfin adressé ses remerciements au président de la Fédération sénégalaise de football Augustin Senghor et à l’ensemble des collaborateurs qui travaillent au quotidien autour de la sélection nationale.
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Mardi 26 Mai 2026
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