COUPE DU MONDE 2026 – Koulibaly recevant le drapeau des mains du chef de l’Etat : « Nous ferons tout pour vous faire honneur...»

La cérémonie de remise du drapeau national s’est déroulée ce mardi au palais de la République en présence du Chef de l’Etat, du premier ministre, des membres du ministère des sports, de la fédération sénégalaise de football et de tous les joueurs qui participeront à la coupe du monde 2026. C’est le capitaine des Lions Kalidou Koulibaly qui a reçu, pour la deuxième fois de sa carrière, le drapeau national des mains du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.



Kalidou Koulibaly a déroulé un discours ancré dans les valeurs culturelles sénégalaises. Invoquant le « Jom et le faïda », le capitaine a tracé les contours d’un engagement total : « L’honneur de porter ce maillot vert, jaune, rouge. L’honneur de ne jamais trahir la confiance de notre peuple. »



Le capitaine a également dressé un panorama géographique et symbolique de la nation sénégalaise, évoquant le Fouta, la Casamance, le Baol, le Sine et le Saloum, la banlieue dakaroise et les diasporas du monde entier, tous rassemblés derrière une seule devise : Un peuple, un but, une foi. « Nous ferons tout pour vous faire honneur », a-t-il déclaré.



À quelques mois d’un Mondial inédit à 48 nations, la sélection sénégalaise aborde cette nouvelle page de son histoire avec des ambitions affirmées. « Lorsque nous entrerons dans les stades d’Amérique, nous serons 26 lions debout. Mais en vérité, derrière chaque lion, il y aura tout le Sénégal », a promis Koulibaly, portant sur ses épaules le poids d’une nation et l’espoir de millions de supporters.