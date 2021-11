Remise de diplômes : La Mairie de Dakar donne les gages de son accompagnement à la 1ère promotion spécialisée en FAV

La mairie de Dakar a abrité ce vendredi 12 novembre 2021 la remise de diplômes de 40 jeunes de la ville qui ont été formés dans les métiers de la cinématographie. La cérémonie de sortie de la première promotion de formation des jeunes aux arts visuels numériques et métiers de l'image (FAV) a été présidée par la maire de la ville. Soham El Wardini a lors de ladite cérémonie, invité les jeunes à s'adonner aux formations professionnelles au lieu de faire des études poussées pour perdurer dans un chômage endémique. "Je vois des jeunes déterminés et engagés pour réussir afin d'avoir un métier. J'invite les jeunes à s'investir dans les formations professionnelles au lieu de faire des études poussées, détenir leurs diplômes pour devenir chômeur. J'ai toujours déconseillé aux jeunes d'exercer les métiers de bureaucrate", a réaffirmé la maire qui rassure les jeunes diplômés : "la ville de Dakar s'engage à vous accompagner, vous assister dans vos entreprises".

La ville de Dakar est accompagnée dans cette initiative par Evry de Grand Paris Sud, le ministère des Collectivités Territoriales, du ministère de la Culture et les acteurs culturels. Ledit projet a démarré depuis trois ans et pour cette première promotion, ils étaient 60 jeunes à l'entame d'une formation qui a duré 6 mois.

C'est dire que le septième art doit à compter de ce jour se tenir prêt à accueillir de véritables professionnels...