Remaniement: Quatre ministres quittent le gouvernement de Sonko 2

Le remaniement attendu du gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko a finalement eu lieu ce samedi soir, avec une surprise confirmée : quatre ministres quittent l’équipe gouvernementale.



Leur départ avait été réclamé par de nombreux militants du Pastef les Patriotes. Ces derniers ont obtenu gain de cause, puisque Ousmane Diagne et Jean-Baptiste Tine n'ont pas été reconduits dans le nouveau gouvernement, dont la liste a été dévoilée .



Un autre départ notable est celui de Mountaga Diao, désormais ex-ministre du Tourisme. Enfin, Abass Fall quitte son poste de ministre des Infrastructures pour se consacrer à son mandat de maire de Dakar.