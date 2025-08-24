Religion : La CONACOC fixe la date de la célébration du Gamou, le ...

La Commission Nationale de Concertation sur le Croissant Lunaire (CONACOC) a annoncé, ce dimanche, l’apparition du croissant lunaire dans plusieurs localités du Sénégal. La déclaration a été faite à l’issue d’une réunion tenue à la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS).



Selon la CONACOC, le lundi 25 août 2025 marquera le premier jour du mois lunaire de Rabbial Awal (Gamou ou Maouloud). La fête du Gamou sera célébrée le jeudi 4 septembre 2025 sur l’ensemble du territoire national.



La décision a été prise après la collecte d’informations auprès des représentants de la Commission dans les différentes localités du pays, et en concertation avec les familles religieuses ainsi que les imams des 14 régions et 46 départements du Sénégal.



Le Gamou, célébration de la naissance du Prophète Mohamed (PSL), constitue l’un des événements religieux les plus importants du calendrier musulman au Sénégal. Il rassemble chaque année des millions de fidèles autour des foyers religieux de Tivaouane, Kaolack ( Médina Baye), Ndiassane, Touba.

