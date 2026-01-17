Ferveur totale à Yoff : les Layène portés par l’héritage éternel de Seydina Limamou Laye

À l’approche de la 146ème édition de l’Appel des Layène, un sentiment profond de joie et de satisfaction anime la communauté. À Yoff comme dans la diaspora, les fidèles expriment une ferveur palpable, nourrie par l’héritage spirituel laissé par Seydina Limamou Laye.







Ses enseignements, fondés sur la foi, la discipline, la paix et le respect des valeurs humaines, continuent de guider les consciences et de structurer la vie religieuse des Layène. Pour beaucoup, participer à l’Appel n’est pas un simple rassemblement, mais un acte de fidélité à une mission spirituelle transmise de génération en génération.







Cette ferveur se reflète également dans les préparatifs menés avec solennité et enthousiasme. La cérémonie se prépare « en grande pompe », dans une organisation rigoureuse où chaque détail compte, traduisant l’attachement profond des fidèles à ce rendez-vous annuel. Entre mobilisation des comités, engagement des volontaires et prières collectives, l’Appel des Layène s’annonce une fois encore comme un moment fort de communion et de ressourcement spirituel, où la mémoire de Seydina Limamou Laye reste vivante, incarnée dans la foi et l’unité de toute une communauté.

